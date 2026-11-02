Estée Lauder revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à une demande qui résiste à l'approche des fêtes de fin d'année

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(Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 2, d'informations contextuelles et d'un graphique)

par Arriana McLymore

Estée Lauder EL.N a revu à la hausse lundi ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels, misant sur une demande soutenue pour ses marques haut de gamme de soins de la peau et de parfums à l’approche des fêtes de fin d’année, alors que les efforts de redressement menés depuis un an par le directeur général Stéphane de La Faverie stimulent la croissance.

“La croissance s'accélère, la rentabilité se renforce considérablement et l'impact de Beauty Reimagined devient de plus en plus évident dans l'ensemble de notre activité”, a déclaré M. de La Faverie dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires trimestriel de la société a progressé de 7% par rapport à l’année dernière, pour atteindre 3,72 milliards de dollars. Les analystes s’attendaient à une hausse d’environ 5%, à 3,65 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les consommateurs, en particulier les segments aisés et les jeunes, ont continué à s’offrir des soins de la peau et des parfums haut de gamme malgré l’incertitude économique, ce qui a renforcé les ventes de Le Labo, Tom Ford et Jo Malone London.

Dans le cadre de la stratégie “Beauty Reimagined” de son directeur général , Estée Lauder s’est attachée à accélérer l’innovation, à se développer sur de nouveaux canaux et marchés, à tirer parti de l’IA pour mieux cerner les consommateurs et optimiser le marketing, à accroître les investissements destinés aux consommateurs, à rationaliser ses opérations et à réduire ses coûts en supprimant des postes.

La société a revu ses prévisions à la hausse et table désormais sur une croissance du chiffre d’affaires organique comprise entre 4% et 5,5% pour l’exercice 2027, contre une hausse de 3% à 5% prévue initialement.

Elle prévoit également un bénéfice annuel ajusté compris entre 3,20 et 3,45 dollars par action, contre une fourchette de 3,10 à 3,35 dollars dans ses prévisions antérieures.