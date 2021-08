Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estée Lauder : retour aux bénéfices sur le 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/08/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Le groupe de cosmétiques Estée Lauder dévoile au titre de son quatrième trimestre 2020-21 un BPA ajusté de 78 cents, à comparer à une perte de 53 cents par action un an auparavant, pour des revenus en croissance de 62% à 3,94 milliards de dollars. Cette croissance, concernant l'ensemble des catégories et des régions, reflète l'effet de la fermeture de nombreux magasins en raison de la pandémie sur le dernier trimestre 2019-20, mais aussi une nouvelle progression des ventes par Internet. Affichant un BPA ajusté de 6,45 dollars et une croissance de ses revenus de 13% au titre de l'exercice écoulé, Estée Lauder anticipe des fourchettes-cibles de respectivement 7,23-7,38 dollars et de 13-16% pour 2021-22.

Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE 0.00%