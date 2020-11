Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estée Lauder : repli de 14% du BPA ajusté au 1er trimestre Cercle Finance • 02/11/2020 à 13:50









(CercleFinance.com) - Estée Lauder affiche au titre de son premier trimestre 2020-21 un BPA ajusté en repli de 14% à 1,44 dollar hors effets de changes, dépassant toutefois largement le consensus, pour des revenus en baisse de 9% (au total comme à changes constants) à 3,56 milliards. 'Le déclin des ventes a été entrainé par certaines fermetures temporaires de magasins et par une fréquentation réduite dans des magasins ouverts, attribuables à la Covid-19, en partie compensées par une forte croissance en ligne', explique le groupe de cosmétiques. Pour le trimestre en cours, Estée Lauder anticipe un BPA ajusté entre 1,45 et 1,60 dollar, ainsi que des revenus en baisse de 8 à 6% hors effets de périmètre et de changes. L'incertitude liée à l'épidémie l'empêche de présenter des objectifs annuels.

Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE -1.52%