Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estée Lauder : relèvement de 10% du dividende trimestriel Cercle Finance • 02/11/2020 à 14:00









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats au titre des trois premiers mois de son exercice 2020-21, Estée Lauder indique que son conseil d'administration a décidé de relever de 10% son dividende trimestriel. Le groupe de cosmétiques versera ainsi désormais un dividende de 53 cents par action de classe A ou B, au lieu de 48 cents précédemment. Il sera mis en paiement le 15 décembre prochain, au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 30 novembre.

Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE -1.52%