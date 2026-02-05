 Aller au contenu principal
Estee Lauder relève ses prévisions de bénéfices annuels grâce à l'amélioration des ventes en Chine
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 12:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécrit tout au long avec plus de détails)

Le fabricant de cosmétiques Estee Lauder EL.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, pariant sur une amélioration des ventes en Chine et sur les bénéfices des plans de redressement du directeur général Stéphane de La Faverie. Le propriétaire de Clinique et de M.A.C. a misé sur la résistance de la demande pour les catégories de prestige telles que les parfums et les soins de la peau de la part de sa clientèle aisée et plus jeune, qui est souvent à la recherche d'articles à la mode.

Les actions de la société ont baissé d'environ 2 % avant la mise sur le marché.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 2,05 et 2,25 dollars, contre une prévision précédente de 1,90 à 2,10 dollars par action.

Estee Lauder a également relevé la limite inférieure de sa prévision de croissance du chiffre d'affaires net pour l'ensemble de l'année, la faisant passer de 2 % à 3 %, tout en maintenant la limite supérieure inchangée à 5 %.

