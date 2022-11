Estée Lauder rachète la marque Tom Ford pour 2,3 milliards de dollars

(AOF) - Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a annoncé mardi qu'il allait racheter l'entreprise du designer américain Tom Ford pour 2,3 milliards de dollars. Tom Ford restera le créateur attitré de son entreprise jusqu'à fin 2023. Estée Lauder espère conclure l'opération au premier semestre 2023 et va dorénavant détenir les droits de propriété intellectuelle sur tous les produits signés du designer et styliste texan. Il s'offre l'un des actifs forts de son portefeuille de marques avec Tom Ford Beauty.

Le groupe s'attend d'ailleurs à ce que Tom Ford Beauty parvienne d'ici deux ans à vendre pour un milliard de dollars de produits par an. Il mise notamment sur le succès de ses parfums de luxe aux Etats-Unis et en Chine.

Estée Lauder "prévoit de financer cette transaction par une combinaison de liquidités, de dettes et de 300 millions de dollars de paiements différés aux vendeurs qui seront dus à partir de juillet 2025".

Fabrizio Freda, président et directeur général de The Estée Lauder Companies a déclaré : " En tant que marque détenue en propre, cette acquisition stratégique ouvrira de nouvelles opportunités et renforcera nos plans de croissance pour la marque. Elle contribuera également à propulser davantage notre élan dans la catégorie prometteuse de la beauté de luxe sur le long terme, tout en réaffirmant notre engagement à être le premier pure player de la beauté de prestige mondiale."

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'axe du développement durable désormais prioritaire

C'est l'une des attentes les plus fortes des clients âgés de 25 à 40 ans, qui représentent une proportion croissante des ventes. Cela représente également un atout dans le recrutement pour les grandes marques de luxe. LVMH, Fendi, l'Imperial College London et la Central Saint Martins UAL se sont associés autour d'un projet de recherche de deux ans pour développer de nouveaux biotextiles pour la fourrure dans le secteur. Récemment le manifeste pour une mode regénérative, élaboré en partenariat avec l'Alliance pour la bioéconomie circulaire (CBA) a été signé par Burberry, Chloé, Stella McCartney, ou Armani. Quant à Kering, il a mis au point un outil mesurant tout au long de la chaîne d'approvisionnement ses émissions de CO2, la consommation d'eau, ou l'utilisation des sols.