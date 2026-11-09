Estée Lauder prolonge son rebond, les analystes toujours plus confiants

(Zonebourse.com) - Estée Lauder renoue lundi avec des plus hauts de huit mois, poursuivant sur sa lancée de la semaine dernière qui avait été initiée par une publication de résultats supérieurs aux attentes, assortie d'un relèvement d'objectifs annuels.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture de la Bourse de New York, le titre du fabricant américain de produits cosmétiques s'adjuge 3,8% au-delà de 114,2 dollars, un pic depuis la fin du mois de février dernier.

Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Deutsche Bank indiquent avoir décidé de relever de 124 à 128 dollars leur objectif de cours sur la valeur, qu'ils recommandent toujours à l'achat.

La banque d'investissement allemande justifie son optimisme par la tonalité positive de la journée d'investisseurs organisée mercredi dernier par le groupe new-yorkais.

Le sentiment de marché s'améliore

"Au final, nous sommes ressortis de la réunion plus confiants quant à la transformation stratégique, opérationnelle et financière qui sous-tend le redressement", indique l'établissement germanique.

"Le groupe met en place un modèle de croissance davantage centré sur le consommateur, porté par des innovations plus rapides et mieux adaptées aux marchés locaux, une diversification accrue au niveau de ses relais de croissance (marques, segments et zones géographiques), ainsi qu'une infrastructure opérationnelle plus mature", ajoute-t-il.

"Selon nous, ces évolutions positionnent de mieux en mieux Estée Lauder pour générer, dans la durée, une croissance plus régulière, un effet de levier opérationnel accru et une génération de trésorerie supérieure", conclut DB.

Vendredi dernier, le titre avait déjà progressé de plus de 2% dans le sillage d'un relèvement d'objectif de HSBC.

Il prend plus de 8% sur la semaine écoulée.

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