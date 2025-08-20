Estee Lauder prévoit un bénéfice inférieur aux estimations et met en garde contre un impact tarifaire de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions)

Estee Lauder EL.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street mercredi et a mis en garde contre un impact tarifaire de 100 millions de dollars au cours de l'exercice 2026, faisant chuter les actions du géant des cosmétiques d'environ 4 % dans les premiers échanges.

Les politiques commerciales imprévisibles de l'administration Trump ont mis à rude épreuve les entreprises qui sont aux prises avec des coûts plus élevés et une faible demande.

Pour relancer les ventes, Estee Lauder a accéléré les nouveaux lancements dans des catégories telles que les soins de la peau, introduit de nouveaux niveaux de prix de luxe, augmenté les investissements et mis en œuvre des mesures de réduction des coûts, sous la direction de la nouvelle directrice générale Stéphane de La Faverie, qui a pris ses fonctions au début de l'année.

En mai, Estee Lauder a déclaré qu'elle prévoyait de réduire à moins de 10 % son approvisionnement en Chine à partir d'usines américaines, en transférant sa production au Japon et en Europe pour contrer plus de la moitié de l'impact attendu des politiques commerciales.

La société s'approvisionne aux États-Unis pour environ 25 % de ses produits vendus en Chine et dans les régions EMEA.

Les ventes nettes organiques du quatrième trimestre ont chuté de 13 %, contre une hausse de 8 % l'année précédente, principalement en raison de la faiblesse des segments des soins de la peau et du maquillage. La société a également subi la pression de la faiblesse persistante des marchés américain et chinois.

Estee a enregistré une perte trimestrielle plus importante de 546 millions de dollars, contre 284 millions de dollars il y a un an, en partie à cause de charges de dépréciation liées à la performance de la marque Too Faced et de la marque de soins de la peau Dr.Jart+.

Sur une base ajustée, l'entreprise a gagné 9 cents par action, ce qui est conforme aux estimations.

Pour l'ensemble de l'année, le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 1,90 et 2,10 dollars, contre 2,21 dollars selon les estimations des analystes, d'après les données compilées par LSEG.

Estee Lauder, qui a présenté des plans de restructuration en février, a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à prendre des charges de restructuration entre 1,2 milliard et 1,6 milliard de dollars, avant impôts, en 2026.