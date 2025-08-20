Estee Lauder prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, de détails au paragraphe 3, d'éléments de contexte au paragraphe 4)

Estee Lauder EL.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street mercredi, alors que le géant des cosmétiques est confronté à la faiblesse persistante des marchés américain et chinois et à l'incertitude des droits de douane.

Les actions de la société étaient en baisse d'environ 12 % dans les échanges avant bourse.

La société s'attend à ce que la rentabilité de l'exercice 2026 soit affectée à hauteur de 100 millions de dollars environ par les vents contraires liés aux droits de douane.

Estee Lauder, comme d'autres marques de luxe et détaillants, a été touchée par le fait que les consommateurs ont gardé le contrôle sur leurs dépenses face à la hausse des prix des produits en raison des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les importations.

La société prévoit que le bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année se situera entre 1,90 et 2,10 dollars, contre 2,21 dollars par action selon les estimations des analystes, d'après les données compilées par LSEG.