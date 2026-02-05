Estee Lauder prévoit des résultats annuels inférieurs aux estimations en raison de la persistance des pressions tarifaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails aux paragraphes 6 et 8, commentaire du directeur général au paragraphe 7)

Estee Lauder EL.N a prévu des ventes et des bénéfices annuels légèrement inférieurs aux estimations jeudi, alors que le fabricant de cosmétiques augmente ses dépenses de marketing dans le cadre d'une réinitialisation de la marque, tout en naviguant également dans les pressions liées aux tarifs.

Les actions ont chuté d'environ 11% dans les échanges avant bourse après que le propriétaire de marques telles que Clinique et M.A.C ait prévu que les marges du troisième trimestre se contracteraient de 50 points de base.

La société a également réitéré ses prévisions d'octobre 2025, à savoir que les droits de douane pèseraient à hauteur de 100 millions de dollars sur le bénéfice annuel au cours du second semestre.

Estee Lauder a déclaré qu'elle avait augmenté ses investissements publicitaires et promotionnels et qu'elle envisageait des hausses de prix pour atténuer l'augmentation des coûts.

Dans le cadre des plans de redressement de son directeur général, Stéphane de La Faverie, la société a également travaillé sur la stratégie "Beauty Reimagined" pour accélérer les lancements dans des catégories telles que les soins de la peau, déployer de nouveaux niveaux de prix de luxe et stimuler les efforts d'innovation et de marketing. Si cette stratégie a permis d'augmenter les ventes dans des régions clés telles que la Chine et l'Europe, les Amériques restent sous pression en raison de la prudence des dépenses en matière de maquillage et de soins de luxe. La société fait face à la complexité et à la volatilité aux États-Unis et s'efforce de rencontrer les consommateurs là où ils se trouvent, a déclaré Stéphane de La Faverie à Reuters lors d'une conférence de presse. Estee Lauder a déclaré que son activité de vente au détail en voyage est temporairement touchée par un changement dans les opérateurs de boutiques hors taxes dans les aéroports de Pékin et de Shanghai, y compris leurs canaux en ligne. Il y avait également une faiblesse persistante dans le reste des marchés de la vente au détail de voyage en Asie du Nord, a-t-il ajouté. Pendant ce temps, Elf Beauty ELF.N a relevé ses prévisions annuelles et battu ses estimations trimestrielles grâce à la forte demande des acheteurs soucieux de leur prix, qui sont souvent à la recherche d'alternatives abordables.

Estee Lauder prévoit un chiffre d'affaires net annuel compris entre 3% et 5%, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes qui tablent sur une hausse de 4,3%, selon les données compilées par LSEG.

Le point médian de son objectif de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année, qui se situe entre 2,05 et 2,25 dollars, est également inférieur aux estimations de 2,16 dollars par action.

L'entreprise a enregistré des ventes trimestrielles de 4,23 milliards de dollars, conformes aux estimations des analystes.