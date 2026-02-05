 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Estee Lauder prévoit des résultats annuels inférieurs aux estimations en raison de la persistance des pressions tarifaires
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails aux paragraphes 6 et 8, commentaire du directeur général au paragraphe 7)

Estee Lauder EL.N a prévu des ventes et des bénéfices annuels légèrement inférieurs aux estimations jeudi, alors que le fabricant de cosmétiques augmente ses dépenses de marketing dans le cadre d'une réinitialisation de la marque, tout en naviguant également dans les pressions liées aux tarifs.

Les actions ont chuté d'environ 11% dans les échanges avant bourse après que le propriétaire de marques telles que Clinique et M.A.C ait prévu que les marges du troisième trimestre se contracteraient de 50 points de base.

La société a également réitéré ses prévisions d'octobre 2025, à savoir que les droits de douane pèseraient à hauteur de 100 millions de dollars sur le bénéfice annuel au cours du second semestre.

Estee Lauder a déclaré qu'elle avait augmenté ses investissements publicitaires et promotionnels et qu'elle envisageait des hausses de prix pour atténuer l'augmentation des coûts.

Dans le cadre des plans de redressement de son directeur général, Stéphane de La Faverie, la société a également travaillé sur la stratégie "Beauty Reimagined" pour accélérer les lancements dans des catégories telles que les soins de la peau, déployer de nouveaux niveaux de prix de luxe et stimuler les efforts d'innovation et de marketing. Si cette stratégie a permis d'augmenter les ventes dans des régions clés telles que la Chine et l'Europe, les Amériques restent sous pression en raison de la prudence des dépenses en matière de maquillage et de soins de luxe. La société fait face à la complexité et à la volatilité aux États-Unis et s'efforce de rencontrer les consommateurs là où ils se trouvent, a déclaré Stéphane de La Faverie à Reuters lors d'une conférence de presse. Estee Lauder a déclaré que son activité de vente au détail en voyage est temporairement touchée par un changement dans les opérateurs de boutiques hors taxes dans les aéroports de Pékin et de Shanghai, y compris leurs canaux en ligne. Il y avait également une faiblesse persistante dans le reste des marchés de la vente au détail de voyage en Asie du Nord, a-t-il ajouté. Pendant ce temps, Elf Beauty ELF.N a relevé ses prévisions annuelles et battu ses estimations trimestrielles grâce à la forte demande des acheteurs soucieux de leur prix, qui sont souvent à la recherche d'alternatives abordables.

Estee Lauder prévoit un chiffre d'affaires net annuel compris entre 3% et 5%, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes qui tablent sur une hausse de 4,3%, selon les données compilées par LSEG.

Le point médian de son objectif de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année, qui se situe entre 2,05 et 2,25 dollars, est également inférieur aux estimations de 2,16 dollars par action.

L'entreprise a enregistré des ventes trimestrielles de 4,23 milliards de dollars, conformes aux estimations des analystes.

Valeurs associées

ELF BEAUTY
84,570 USD NYSE 0,00%
ESTEE LAUDER RG-A
119,680 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les mobil-homes du village olympique des Jeux de Milan Cortina, le 3 février 2026 à Cortina d'Ampezzo ( AFP / Odd ANDERSEN )
    JO-2026: Benvenuti au village olympique de Cortina, "fonctionnel" et cosy
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:47 

    La neige tombée en abondance recouvre les sommets découpés des Dolomites, et de timides rayons de soleil se mêlent aux derniers flocons au milieu des interminables rangées de mobil-homes. Au village olympique de Cortina, le décor, provisoire, est planté à la veille ... Lire la suite

  • Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street recule, la pression sur la tech s'intensifie
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:39 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, souffrant à nouveau des inquiétudes autour des valeurs technologiques, moteurs du marché ces dernières années, malgré les bons résultats d' Alphabet , la maison mère de Google. Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait un discours à Saint Leonards-on-Sea, dans le sud-est de l'Angleterre, le 5 février 2026 ( POOL / Peter Nicholls )
    Affaire Epstein/Mandelson: Starmer s'excuse mais entend rester à Downing Street
    information fournie par AFP 05.02.2026 15:21 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est excusé jeudi pour avoir nommé Peter Mandelson ambassadeur à Washington malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein mais s'est dit déterminé à rester à Downing Street, alors que son avenir politique ... Lire la suite

  • Ursula von der Leyen à Bruxelles, en Belgique, le 22 janvier 2026. ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Commerce : après le Mercosur, l'UE proche de sceller un accord avec l'Australie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.02.2026 15:20 

    L'Union européenne espère éviter une nouvelle levée de boucliers des agriculteurs, déjà en colère contre l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. L'Union européenne poursuit sa politique de diversification de ses partenariats commerciaux. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank