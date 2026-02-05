Estee Lauder prévoit des résultats annuels inférieurs aux estimations en raison de l'augmentation des coûts de marketing

Estee Lauder EL.N a prévu des ventes et des bénéfices annuels légèrement inférieurs aux estimations jeudi, alors que le fabricant de cosmétiques navigue dans une réinitialisation de la marque avec des dépenses de marketing accrues tout en faisant face à des pressions liées aux tarifs douaniers.

Les actions ont chuté d'environ 9% dans les échanges de pré-marché après qu'elle a prévu que les marges du troisième trimestre se contracteraient de 50 points de base en raison d'investissements accrus dans l'innovation des produits et des pressions tarifaires.

La société, qui est en cours de redressement sous la direction de son directeur général Stéphane de La Faverie, a signalé un impact tarifaire de 100 millions de dollars sur le bénéfice annuel, réitérant ses prévisions d'octobre 2025. L'entreprise a indiqué qu'elle avait réduit ses stocks et ses promotions, entre autres actions, pour atténuer la hausse des coûts. La stratégie " Beauty Reimagined " d'Estee a permis d'accélérer les lancements dans des catégories telles que les soins de la peau, de déployer de nouveaux niveaux de prix de luxe, et de stimuler l'innovation et les efforts de marketing pour attirer davantage de consommateurs.

Le fabricant de cosmétiques prévoit des ventes nettes annuelles comprises entre 3% et 5%, dont le point médian est inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 4,3%, selon les données compilées par LSEG.

Le point médian de son objectif de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année, qui se situe entre 2,05 et 2,25 dollars, est également inférieur aux estimations de 2,16 dollars par action.

L'entreprise a enregistré des ventes trimestrielles de 4,23 milliards de dollars, conformes aux estimations des analystes.