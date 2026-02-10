Estee Lauder poursuit Walmart pour contrefaçon présumée de parfums

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Estee Lauder EL.N a poursuivi Walmart WMT.O devant le tribunal fédéral de Californie lundi, accusant le géant de la distribution de vendre des contrefaçons de produits des marques de parfums et de soins de la peau d'Estee Lauder, notamment Clinique, Tom Ford et Le Labo. Estee Lauder a déclaré dans sa plainte que Walmart a vendu des produits contrefaits sur son site web portant un branding identique à celui des parfums Tom Ford et Le Labo, des crèmes pour la peau Clinique et La Mer, et des brosses à cheveux Aveda.

La société de cosmétiques a demandé un montant non précisé de dommages-intérêts et une décision de justice interdisant à Walmart de vendre les contrefaçons présumées.

Les porte-parole de Walmart n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire mardi. Les porte-parole et les avocats d'Estee Lauder n'ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires. L'activité parfums d'Estee Lauder, basée à New York, s'est développée , car les acheteurs de la génération Z se tournent vers des marques telles que Le Labo et Tom Ford.

Selon sa plainte, Walmart fait "très peu pour s'assurer que seuls des produits autorisés et authentiques sont disponibles" sur son site web, ce qui l'a conduit à vendre des contrefaçons susceptibles de semer la confusion dans l'esprit des consommateurs. L'expansion de la plateforme de commerce électronique de Walmart, basée à Bentonville (Arkansas), lui a permis de devenir le premier distributeur à atteindre une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars au début de ce mois.

La plainte d'Estee Lauder porte sur des allégations de contrefaçon de marque, de contrefaçon et de fausse appellation d'origine à l'encontre de Walmart pour les contrefaçons présumées.