Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Estée Lauder: plus forte hausse du S&P, BofA passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Le titre Estée Lauder enregistre jeudi la plus forte progression de l'indice S&P 500 à la Bourse de New York, bénéficiant d'un relèvement de recommandation de Bank of America, passé de 'conserver' à 'achat' sur le titre du groupe de cosmétiques.



Dans une note, le broker estime que les résultats du groupe new-yorkais ont désormais touché un point bas et explique s'attendre à une réaccélération de l'activité comme de la croissance.



'La réaction d'Estée Lauder à l'environnement opérationnel volatile qui prédomine depuis 2020 a conduit l'entreprise à muscler son portefeuille de nouveaux produits, à identifier des leviers en vue d'améliorer ses marges et à stabiliser ses ventes ainsi que la contribution des résultats en provenance de Chine', explique le courtier.



Selon BofA, ces initiatives devraient permettre à la société de parvenir à son objectif d'une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8% accompagnée d'une hausse à deux chiffres du bénéfice par action (BPA).



Son objectif de cours est ainsi porté de 160 à 170 dollars, ce qui fait ressortir un potentiel haussier de plus de 17%.



Vers 11h30 (heure de New York), le titre grimpait de plus de 5%, contre une hausse de seulement 0,1% pour l'indice S&P 500.





Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE +6.31%