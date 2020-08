Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estée Lauder : plan pour préparer l'après-Covid Cercle Finance • 20/08/2020 à 13:55









(CercleFinance.com) - En marge de ses résultats annuels, Estée Lauder fait part d'une 'initiative sur deux ans pour rééquilibrer ses investissements de façon à faire face aux changements radicaux dans le paysage de la distribution et le comportement des consommateurs après la Covid-19'. Ce plan se traduira notamment par un accroissement par le groupe de ses investissements sur Internet et une réduction de son réseau de magasins, ce qui devrait entrainer selon lui une suppression nette d'environ 1.500 à 2.000 postes dans le monde. Estée Lauder s'attend à prendre des charges de restructurations et autres entre 400 et 500 millions de dollars avant impôts. Une fois pleinement mis en oeuvre, ce plan devrait générer des bénéfices annuels entre 300 et 400 millions avant impôts.

Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE -0.20%