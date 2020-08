Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estée Lauder : perte plus forte que prévu au 4e trimestre Cercle Finance • 20/08/2020 à 13:12









(CercleFinance.com) - Estée Lauder affiche au titre de son dernier trimestre 2019-20 une perte ajustée de 53 cents par action, soit plus du triple de celle anticipée en moyenne par les analystes, et alors qu'il avait engrangé un BPA ajusté de 64 cents un an auparavant. Le groupe de cosmétiques et de parfums a vu son chiffre d'affaires chuter de 32% à 2,43 milliards de dollars, reflétant l'impact de la Covid-19, avec 'une forte croissance en ligne qui n'a pu compenser que partiellement les effets des fermetures de magasins'. Affichant un BPA ajusté de 4,16 dollars à taux de changes constants pour l'exercice écoulé, Estée Lauder ne fournit pas d'objectif pour son année 2020-21 compte tenu des incertitudes, mais vise un BPA ajusté entre 80 et 85 cents pour le trimestre en cours.

Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE -0.20%