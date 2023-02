Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estée Lauder: objectifs annuels révisés à la baisse information fournie par Cercle Finance • 02/02/2023 à 14:41









(CercleFinance.com) - Estée Lauder a annoncé jeudi avoir abaissé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, en raison des pressions s'exerçant actuellement sur son activité de shopping voyage ('travel retail').



Le propriétaire des marques M·A·C et Clinique, et maintenant de Tom Ford, dit désormais s'attendre à une baisse des ventes de 5% à 7% sur l'ensemble de l'exercice, avec une croissance organique stable, voire en repli de 2%.



Le groupe américain de cosmétiques estime par ailleurs que son bénéfice annuel sur l'ensemble de son exercice clos fin juin se situera entre 4,25 et 4,44 dollars.



Dans son communiqué, la société new-yorkaise justifie sa prudence par les perturbations ayant récemment affecté son activité de 'travel retail' à Hainan, une destination touristique en Chine, et par le durcissement des mesures sanitaires en Corée, venu affecter son activité de 'duty free' dans le pays.



Sur son deuxième trimestre fiscal, clos fin décembre, Estée Lauder dit avoir déjà vu son chiffre d'affaires chuter de 17% à 4,62 milliards de dollars, dont un repli de 11% en données organiques, essentiellement du fait de la détérioration de la situation sanitaire en Chine.



Son bénéfice net par action sur la période s'est établi à 1,09 dollar, alors que le consensus visait 1,30 dollar.



Suite à ces annonces, le titre de la société baissait de près de 3% jeudi matin dans les échanges d'avant-Bourse.





