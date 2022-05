Estee Lauder: objectif annuel revus à la baisse information fournie par Cercle Finance • 03/05/2022 à 14:34

(CercleFinance.com) - Estée Lauder a annoncé mardi avoir revu à la baisse ses prévisions de résultat pour l'exercice en cours en raison des confinements en Chine, qui affectent son activité de commerce de détail destiné aux touristes, et de l'impact de la guerre en Ukraine.



Le fabricant américain de cosmétiques prévoit désormais un bénéfice par action compris entre 7,05 et 7,15 dollars pour son exercice décalé, contre une précédente prévision allant de 7,43 à 7,58 dollars.



Le groupe basé à New York a cependant réalisé au cours de son deuxième trimestre, clos fin mars, un chiffre d'affaires en hausse et un bénéfice meilleur que prévu, notamment grâce à la vitalité de son activité de parfums.



Son bénéfice net a grimpé à 560 millions de dollars, contre 460 millions de dollars un an plus tôt pour des ventes nettes en hausse de 10% à 4,25 milliards de dollars.



Suite à cette publication, l'action Estée Lauder décrochait de plus de 9% mardi matin en cotations avant-Bourse.