Estée Lauder : nomme un nouveau vice-président exécutif

(CercleFinance.com) - Estée Lauder a annoncé la nomination de Daniel Mahler au poste de vice-président exécutif Global Transformation & Category Leadership. Il dépendra de Fabrizio Freda, présidente-directrice générale, et à Tracey T. Travis, vice-présidente exécutive et directrice financière. ' Notre capacité de transformation unique représente une approche pionnière dans le secteur, qui permet l'évolution continue de notre activité ', explique Fabrizio Freda. ' Daniel est un leader dynamique qui a une capacité unique de faire converger les intérêts des parties prenantes et de mettre en oeuvre des idées '.

Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE +2.24%