Estée Lauder: nominations dans la division Travel Retail

(CercleFinance.com) - Estée Lauder annonce des nominations clés aux postes de haute direction dans sa division Travel Retail.



Israël Assa, actuellement président de la Division commerciale de Travel Retail monde, sera nommé au poste de président mondial, Travel Retail monde.



Javier Simon, actuellement président Travel Retail pour l'Asie-Pacifique, succèdera à Israël, et sera nommé président du service commercial, Travel Retail monde.



' Nous avons le plaisir de promouvoir Israël et Javier, deux dirigeants chevronnés et dynamiques formés en interne à ces postes de responsabilité supérieure,' a affirmé Peter Jueptner.





