Estée Lauder : nomination de Tara Simon

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé la nomination de Tara Simon au poste de Senior Vice President, Global General Manager, Too Faced. Elle rendra compte à John Demsey, président exécutif du groupe Estée Lauder et succédera à Eric Hohl, qui quitte la société. Tara Simon occupait plus récemment le poste de vice-présidente principale du merchandising, Prestige Beauty. Elle était responsable de l'évolution du modèle commercial et du développement des marques de luxe d'Ulta Beauty.

Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE -0.57%