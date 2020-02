Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estée Lauder : les prévisions d'un analyste Cercle Finance • 24/02/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 3,6% à la Bourse de New York. Berenberg réaffirme son conseil 'achat' sur Estée Lauder avec un objectif de cours ajusté de 235 à 239 dollars, après une enquête menée auprès des consommatrices chinoises de produits cosmétiques pour évaluer les risques liés à l'épidémie de coronavirus. 'Nous avons été surpris par le fait que 35% des femmes interrogées ont déclaré utiliser plus de cosmétiques depuis l'épidémie de coronavirus, compensant l'essentiel des 37% qui ont diminué leur consommation', souligne le broker allemand. Si ceci ne change pas son attente d'une faible croissance en données comparables sur le trimestre de mars pour Estée Lauder et L'Oréal, Berenberg s'attend maintenant à une inflexion de croissance plus forte à suivre à partir du trimestre de juin.

Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE -3.50%