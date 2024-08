Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Estée Lauder: le titre se replie, BofA dégrade information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 16:57









(CercleFinance.com) - Le titre Estée Lauder s'inscrit en baisse vendredi matin à la Bourse de New York, alors que Bank of America a abaissé son conseil sur la valeur de 'achat' à 'neutre'.



En fin de matinée, l'action recule de 0,6% alors que l'indice S&P 500 recule de 0,2%.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire rappelle que son relèvement du mois de mars s'appuyait sur la perspective d'une stabilisation de l'activité en Chine.



Au contraire, fait-il remarquer, celle-ci s'est de nouveau ralentie depuis, remettant en cause le calendrier d'un prochain redressement des performances du groupe de cosmétiques.



BofA dit avoir revu à la baisse en conséquence ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats à horizon 2027 et ramené son objectif de cours de 140 à 100 dollars.





Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A 94,58 USD NYSE -0,59%