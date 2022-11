Estée Lauder: le rachat de la marque Tom Ford est conclu information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 14:13

(CercleFinance.com) - Après plusieurs semaines de spéculations, Estée Lauder a confirmé hier soir avoir trouvé un accord en vue de l'acquisition de la marque Tom Ford.



Cette opération, que le groupe américain de cosmétiques présente comme 'transformatrice' pour son avenir, se base sur une valeur d'entreprise de 2,8 milliards de dollars.



Dans un communiqué, Estée Lauder indique s'attendre à payer, pour ce qui le concerne, un montant de 2,3 milliards de dollars, qu'il entend financer par une combinaison de cash, de dette et de paiements différés jusqu'en 2025.



Aux termes de l'accord, Tom Ford, le fondateur et actuel directeur général Tom Ford International, conserverait ses fonctions jusqu'à la fin de l'année 2023.



Estée Lauder loue le succès 'impressionnant' rencontré par la marque du créateur américain, dont les ventes ont grimpé de 25% sur les 12 mois clos fin juin et qui devraient atteindre le cap du milliard de dollars d'ici deux ans.



Le groupe new-yorkais semble tout particulièrement s'intéresser aux parfums de prestige de la marque, qui sont présents dans le 'top 15' de leur catégorie aux Etats-Unis et dans le top 10 en Chine.



Dans un article diffusé au début du mois, le Wall Street Journal - qui citait des sources proches du dossier - rapportait que Kering était bien placé pour l'acquisition de la marque de mode et d'accessoires.



Le quotidien financier évoquait alors un prix d'acquisition situé au-delà de trois milliards de dollars.



Le titre Estée Lauder était attendue en hausse de plus de 2% mercredi à l'ouverture de la Bourse de New York.