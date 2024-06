Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Estée Lauder: l'acquisition du canadien Deciem est finalisée information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 15:58









(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de cosmétiques Estée Lauder a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de la marque canadienne de produits de beauté Deciem.



Dans un communiqué, Estée Lauder rappelle qu'il avait pris un premier investissement dans Deciem en 2017 avant d'en devenir actionnaire majoritaire en 2021 et d'en racheter l'intégralité du capital cette année.



Pour cette dernière opération, finalisée le 31 mai, le groupe new-yorkais indique avoir déboursé quelque 860 millions de dollars en numéraire, ce qui correspond à un investissement total de 1,7 milliard de dollars.





