Estée Lauder : hausse de 31% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Estée Lauder publie au titre des trois premiers mois de son exercice 2021-22 un BPA ajusté en hausse de 31% à 1,89 dollar (+29% en devises constantes) pour un chiffre d'affaires de 4,39 milliards de dollars, soit une augmentation de 23% (+18% en organique). Le groupe de cosmétiques précise que ses ventes nettes ont augmenté dans toutes les régions et catégories de produits, reflétant la reprise des magasins de détail physiques, principalement sur les marchés occidentaux. Pour l'ensemble de l'exercice, Estée Lauder confirme ses objectifs d'un BPA de 7,23 à 7,38 dollars en excluant les frais de restructuration et autres charges et ajustements, et d'un chiffre d'affaires en hausse de 12 à 15% (dont 9 à 12% en organique).

