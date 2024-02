Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Estée Lauder: entre 3% et 5% des effectifs supprimés information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 14:45









(CercleFinance.com) - Estée Lauder a annoncé lundi son intention de supprimer entre 3% et 5% de ses effectifs dans le cadre d'un vaste plan de restructuration destiné à réduire ses coûts et redynamiser ses marges.



Dans un communiqué, le groupe américain de cosmétique précise que le programme devrait se traduire par des charges allant de 500 à 700 millions de dollars, avant de générer des économies annuelles comprises entre 350 et 700 millions de dollars.



Cette annonce intervient alors que l'entreprise a vu son chiffre d'affaires baisser de 7% à 4,28 milliards de dollars sur son deuxième trimestre fiscal, clos fin décembre.



En données organiques, ses ventes se sont contractées de 8% sur le trimestre.



Son bénéfice net s'est quant à lui replié à 313 millions de dollars, contre 394 millions de dollars un an plus tôt.



Suite à ces performances décevantes, le groupe new-yorkais dit ne plus viser qu'un bénéfice par action (BPA) entre 2,04 et 2,20 dollars sur l'ensemble de l'exercice en cours, contre 2,08-2,23 dollars jusqu'ici.



Sachant que son effectif se composait de 62.000 personnes à la fin du dernier exercice, le plan de licenciements devrait concerner entre 1900 et 3200 postes.



Le titre grimpait de 17% en cotations avant-Bourse suite à ces annonces.





