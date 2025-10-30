Estee Lauder dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la forte croissance des parfums

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 1, des actions au paragraphe 2, des informations générales aux paragraphes 3, 4 et 7 et des détails aux paragraphes 5, 6, 8 et 10)

Estee Lauder EL.N a dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes et les bénéfices du premier trimestre jeudi , grâce à une forte demande pour ses parfums Le Labo et Tom Ford et à une hausse de la demande en Chine, ce qui constitue un nouveau signe que le redressement de la société de produits de beauté commence à porter ses fruits.

Les actions de la société, qui a maintenu ses prévisions annuelles, ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges avant bourse.

En plein redressement sous la direction de son PDG Stéphane de La Faverie, Estee Lauder a eu recours à l'accélération des lancements de produits de luxe, à la rationalisation de sa chaîne d'approvisionnement et à l'intensification de ses efforts en matière d'innovation et de marketing, ce qui a aidé le fabricant de cosmétiques à relancer ses ventes en perte de vitesse.

En août, Estee Lauder a mis en garde contre une taxe douanière de 100 millions de dollars et a déplacé sa production vers des marchés clés, tout en réduisant ses stocks et ses promotions afin d'atténuer la hausse des coûts qui a paralysé l'ensemble du secteur de la vente au détail.

Le propriétaire de Clinique, M.A.C et Jo Malone London a vu ses ventes nettes organiques devenir positives après avoir été confronté à des baisses persistantes pendant plus d'un an.

Les ventes nettes organiques trimestrielles d'Estee Lauder ont augmenté de 3 %, après avoir chuté de 5 % il y a un an.

La semaine dernière, L'Oréal OREP.PA a également constaté une amélioration en Chine, tandis que des marques de luxe telles que LVMH LVMH.PA et Hermes HRMS.PA ont timidement indiqué une reprise en Chine.

La catégorie des parfums d'Estee Lauder a connu une croissance organique des ventes de 13 %, tandis que les ventes ont augmenté de 9 % dans les régions Chine et Asie-Pacifique.

La société a enregistré des ventes trimestrielles de 3,48 milliards de dollars, contre une estimation de 3,38 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté de 32 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre a largement battu l'estimation de 18 cents par action.