 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 131,04
-0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Estee Lauder dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la forte croissance des parfums
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 11:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 1, des actions au paragraphe 2, des informations générales aux paragraphes 3, 4 et 7 et des détails aux paragraphes 5, 6, 8 et 10)

Estee Lauder EL.N a dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes et les bénéfices du premier trimestre jeudi , grâce à une forte demande pour ses parfums Le Labo et Tom Ford et à une hausse de la demande en Chine, ce qui constitue un nouveau signe que le redressement de la société de produits de beauté commence à porter ses fruits.

Les actions de la société, qui a maintenu ses prévisions annuelles, ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges avant bourse.

En plein redressement sous la direction de son PDG Stéphane de La Faverie, Estee Lauder a eu recours à l'accélération des lancements de produits de luxe, à la rationalisation de sa chaîne d'approvisionnement et à l'intensification de ses efforts en matière d'innovation et de marketing, ce qui a aidé le fabricant de cosmétiques à relancer ses ventes en perte de vitesse.

En août, Estee Lauder a mis en garde contre une taxe douanière de 100 millions de dollars et a déplacé sa production vers des marchés clés, tout en réduisant ses stocks et ses promotions afin d'atténuer la hausse des coûts qui a paralysé l'ensemble du secteur de la vente au détail.

Le propriétaire de Clinique, M.A.C et Jo Malone London a vu ses ventes nettes organiques devenir positives après avoir été confronté à des baisses persistantes pendant plus d'un an.

Les ventes nettes organiques trimestrielles d'Estee Lauder ont augmenté de 3 %, après avoir chuté de 5 % il y a un an.

La semaine dernière, L'Oréal OREP.PA a également constaté une amélioration en Chine, tandis que des marques de luxe telles que LVMH LVMH.PA et Hermes HRMS.PA ont timidement indiqué une reprise en Chine.

La catégorie des parfums d'Estee Lauder a connu une croissance organique des ventes de 13 %, tandis que les ventes ont augmenté de 9 % dans les régions Chine et Asie-Pacifique.

La société a enregistré des ventes trimestrielles de 3,48 milliards de dollars, contre une estimation de 3,38 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice ajusté de 32 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre a largement battu l'estimation de 18 cents par action.

Valeurs associées

ESTEE LAUDER RG-A
97,370 USD NYSE -1,47%
HERMES INTL
2 183,0000 EUR Euronext Paris +0,05%
L'OREAL
369,5000 EUR Euronext Paris +0,33%
LVMH
610,6000 EUR Euronext Paris -1,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève du village libanais de al-Jarmak après une frappe israélienne, le 30 octobre 2025 ( AFP / Rabih DAHER )
    Incursion israélienne dans le sud du Liban, un employé municipal tué
    information fournie par AFP 30.10.2025 12:24 

    L'armée israélienne a mené jeudi une incursion meurtrière dans un village frontalier du sud du Liban, tuant un employé municipal, un acte aussitôt condamné par le président libanais qui a appelé l'armée à s'opposer à toute nouvelle incursion. Israël a affirmé que ... Lire la suite

  • Le ministère avait mis en avant des mouvements "illicites" d'animaux probablement à l'origine de la diffusion de la maladie hors de la Savoie et la Haute-Savoie. ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )
    Dermatose: les exportations de jeunes bovins vont reprendre
    information fournie par AFP 30.10.2025 12:21 

    Le ministère de l'Agriculture a annoncé jeudi la reprise des exportations de bovins, suspendues pendant quinze jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui continue toutefois de progresser dans les Pyrénées Orientales et dans ... Lire la suite

  • Le leader du parti D66 Rob Jetten célèbre le résultat des législatives au siège de la formation à Leiden le 29 octobre 2025 ( ANP / Robin Utrecht )
    Élections aux Pays-Bas: duel très serré entre l'extrême droite et le centre
    information fournie par AFP 30.10.2025 12:19 

    L'issue des élections législatives aux Pays-Bas était encore très incertaine jeudi, quelques milliers de voix seulement séparant le parti d'extrême droite de Geert Wilders et un parti centriste pro-européen. Après le décompte de 99,7 % des votes, le Parti de la ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 30.10.2025 12:15 

    (Actualisé avec Nvidia, Starbucks, Chipotle, Restaurant Brands, Metsera, Eli Lilly, Biogen, Merck, Cigna, Mastercard, E-Bay et contrats à terme) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank