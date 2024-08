Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Estée Lauder: départ du CEO prévu dans un an information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 14:37









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats de quatrième trimestre 2023-24, Estée Lauder indique que son CEO Fabrizio Freda a informé le conseil d'administration de son intention de prendre sa retraite à la fin de l'exercice 2024-25.



'Le conseil d'administration est bien avancé dans son processus de planification de la relève du CEO, qui a tenu compte de nombreux candidats internes et externes hautement qualifiés', précise le groupe de cosmétiques.



Fabrizio Freda continuera de diriger Estée Lauder jusqu'à ce que son successeur soit nommé, puis il s'associera à ce dernier pour assurer une transition en douceur et sera également disponible au cours de l'exercice 2025-26 à titre de conseiller.





Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A 93,16 USD NYSE -1,90%