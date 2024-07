Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Estée Lauder: départ confirmé de la directrice financière information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 16:26









(CercleFinance.com) - Estée Lauder a officiellement confirmé hier soir le départ à la retraite de sa directrice financière Tracey T. Travis à compter du 30 juin 2025, une perspective qui avait pesé sur son cours de Bourse hier.



Le groupe américain de cosmétiques précise dans un communiqué qu'une personne est d'ores et déjà pressentie pour remplacer Tracey Travis, qui était en poste depuis 2012, mais que son nom sera annoncé ultérieurement.



Après avoir cédé près de 2% jeudi sur des rumeurs évoquant son prochain départ, l'action Estée Lauder rebondissait de 2% vendredi dans les premiers échanges.



'Si le timing de son départ est loin d'être idéal puisque le groupe tente de se redresser et de faire face aux difficultés rencontrées sur le marché asiatique du 'travel retail', mais aussi à la Chine, à l'environnement économique et au ralentissement des grands magasins aux Etats-Unis, nous pensons que la longue période de transition qui se dessine va permettre d'apaiser l'incertitude qui entoure l'exécution à long terme de la stratégie du groupe', réagissent les analystes de Canaccord Genuity.



A en croire le broker canadien, l'avenir de Fabrizio Freda, l'actuel directeur général de la société, pourrait lui aussi être incertain sachant que l'exercice 2024 marque la dernière échéance de son plan actuel d'intéressement.



L'action accuse un repli de plus de 30% depuis le début de l'année, ce qui donne encore une capitalisation de plus de 37,2 milliards de dollars.





