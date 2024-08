Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Estée Lauder: BPA en forte hausse au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Estée Lauder affiche au titre des trois derniers mois de son exercice 2023-24, un BPA ajusté (non GAAP) de 0,64 dollar par action, à comparer à sept cents un an auparavant, pour des revenus en hausse de 7% à 3,87 milliards de dollars.



En organique, les revenus du groupe de cosmétiques ont augmenté de 8% grâce à une progression vigoureuse de 32% dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) qui a plus que compensé des reculs de 5% en Amériques et de 4% en Asie-Pacifique.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Estée Lauder a vu son BPA ajusté baisser de 25% à 2,59 dollars, dépassant toutefois ses objectifs, et ses revenus se tasser de 2% en organique, avec néanmoins un retour à la croissance sur le second semestre.



Pour son exercice 2024-25, le groupe table sur un BPA ajusté en croissance de 7 à 15%, à entre 2,78 et 2,98 dollars à taux de changes constants, ainsi que sur une évolution de ses revenus en organique comprise entre -1% et +2%.





