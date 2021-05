Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estée Lauder : BPA ajusté presque doublé au 3e trimestre Cercle Finance • 03/05/2021 à 13:19









(CercleFinance.com) - Le groupe de cosmétiques Estée Lauder dévoile au titre de son troisième trimestre 2020-21 un BPA ajusté de 1,62 dollar, en augmentation de 92% (+88% en devises constantes), battant sensiblement le consensus de marché. A 3,86 milliards de dollars, le chiffre d'affaires net s'est accru de 16% (+13% en devises constantes), 'reflétant la reprise dans plusieurs domaines par rapport à la période correspondante il y a un an', marquée par le début de la pandémie. Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Estée Lauder anticipe un BPA ajusté de charges de restructuration et autres éléments exceptionnels, compris entre 6,05 et 6,15 dollars, en croissance de 45 à 47% à taux de changes constants.

Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE -0.99%