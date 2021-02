Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Estee Lauder : accroît sa participation au capital de Deciem Cercle Finance • 23/02/2021 à 14:34









(CercleFinance.com) - Estée Lauder a annoncé mardi dans un communiqué avoir accru sa part au sein du capital du groupe de cosmétiques canadien Deciem, la faisant passer de 29% à 76%. Fondée en 2013 à Toronto par Brandon Truaxe, depuis décédé, Deciem propose une stratégie multi-marques alimentée par une structure verticale qui lui donne le contrôle de ses propres laboratoires, de ses sites de fabrication et de son réseau de distribution. Un modèle qui, d'après Estée Lauder, lui permet d'identifier rapidement des opportunités, de créer de nouvelles marques et d'offrir des produits de qualité recherchés par les consommateurs. L'entreprise détient notamment The Ordinary, une gamme de soins de la peau basée sur des ingrédients simples et commercialisée à des prix abordables, souligne le groupe new-yorkais. Depuis l'arrivée d'Estée Lauder au capital en 2017, Deciem a vu son activité rapidement progresser pour représenter des ventes de l'ordre de 460 millions de dollars sur l'exercice écoulé. Estée Lauder indique qu'il va s'acquitter d'un montant d'un milliard de dollars pour accroître sa participation, dans le cadre d'une opération valorisant Deciem autour de 2,2 milliards de dollars.

Valeurs associées ESTEE LAUDER RG-A NYSE +0.61%