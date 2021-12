Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

EsssilorLuxottica détient 99,84 % des actions de GrandVision information fournie par AOF • 21/12/2021 à 09:01



(AOF) - A l'issue de la période de post-acceptation qui a pris fin le 20 décembre, EsssilorLuxottica détient au total approximativement 99,84 % des actions émises du capital social de GrandVision. Le Règlement-Livraison des actions apportées pendant la période post-acceptation interviendra le 23 décembre 2021. La dernière séance en bourse des actions de GrandVision sur Euronext Amsterdam sera le 7 janvier 2022. La cote et la négociation des actions prendront fin le 10 janvier 2022 L'offrant lancera une procédure de retrait obligatoire pour obtenir 100 % des actions.





AOF - EN SAVOIR PLUS

La Chine devient le premier consommateur de cosmétiques français

Les exportations du secteur français de la cosmétique ont reculé de 11,8%, à 15,7 milliards d'euros en 2020. La crise sanitaire a désorganisé la production et la logistique de la filière, qui conserve néanmoins sa position de deuxième contributeur au solde positif du commerce extérieur. La France maintient également sa place de leader mondial du secteur (24 % de parts de marché).

Dans un mouvement similaire à celui de l'industrie du luxe , la Chine est devenue le premier marché, devant l'Allemagne et les Etats-Unis. En 2020, les exportations vers ce pays ont bondi de 20,7%, alors qu'elles reculaient de 15% vers les Etats-Unis et de 24% vers l'Allemagne. D'après la Fédération des entreprises de la beauté, la Chine est de loin le premier acheteur de rouge à lèvres français, avec plus d'un rouge à lèvres sur quatre exportés.