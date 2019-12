Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esssilor-Luxottica : record à 142,3E, retombe vers 136,4E Cercle Finance • 02/12/2019 à 19:10









(CercleFinance.com) - Esssilor-Luxottica établit en début de séance un record absolu à 142,3E... puis retombe vers 136,4E, au plus bas depuis le 12 novembre. Le prochain support se dessine vers 135E et le suivant vers 131,6E (sursaut du 23 octobre).

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris -3.26%