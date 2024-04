Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esso: vers une cession d'activités dans le sud de la France information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Esso annonce avoir débuté un processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel pour la vente de ses activités de raffinage et de logistique dans le sud de la France à la société Rhône Energies.



Ce projet comprend notamment la vente de la raffinerie de Fos-sur-Mer, ainsi que des dépôts de Toulouse (Fondeyre) et Villette de Vienne. Dans ce cadre, 310 salariés travaillant sur ces sites seraient transférés dans la nouvelle entité Rhône Energies.



La transaction proposée n'aura pas d'impact sur les autres activités d'Esso, qui continuera à servir le marché des carburants dans le sud de la France. Soumise aux approbations d'usage, elle devrait être finalisée d'ici fin 2024.





