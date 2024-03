Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esso: redémarrage progressif à Fos-sur-Mer information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 13:35









(CercleFinance.com) - La société pétrolière Esso annonce que les unités de sa raffinerie de Fos-sur-Mer, arrêtées depuis le 20 janvier dans le cadre d'un grand arrêt programmé, doivent redémarrer successivement depuis vendredi dernier.



Ces opérations ont été préparées de manière à limiter les nuisances de toutes natures. Néanmoins, à partir de la date du redémarrage, et pendant une dizaine de jours environ, des épisodes de torche et de bruit pourront être observés par intermittence.



Cet arrêt technique programmé a permis de réaliser des travaux d'entretien sur des équipements normalement en service. Certains équipements ont également été remplacés par du matériel de dernière génération, notamment pour réduire les émissions de CO2.





