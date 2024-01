Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esso: opérations de maintenance à Fos-sur-Mer information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Esso indique qu'à partir du 20 janvier, les unités de production de sa raffinerie de Fos-sur-Mer sont successivement mises à l'arrêt dans le cadre d'un grand arrêt programmé pour réaliser des travaux d'entretien et de renouvellement d'équipements.



'Ces opérations ont été préparées de manière à limiter les nuisances de toutes natures. Néanmoins, des épisodes de torche et de bruits pourront être observés par intermittence à partir du 20 janvier 2024 durant une semaine environ', précise la société.



Ce grand arrêt programmé permettra de réaliser de nombreux projets d'efficacité énergétique et d'intégration thermique pour réduire les émissions de CO2 et ainsi préparer le chemin d'une décarbonation des activités.



La raffinerie Esso de Fos-sur-Mer dispose d'une capacité annuelle de raffinage d'environ sept millions de tonnes de pétrole brut par an, emploie environ 300 personnes et investit environ 20 millions par an (en moyenne sur les cinq dernières années).





