Esso a profité du rebond du pétrole

(AOF) - Le résultat net d'Esso a atteint 537 millions d'euros incluant une forte augmentation de la valeur des stocks contre une perte de 740 millions en 2020. Le résultat opérationnel est ressorti à 686 millions et comprend des effets stocks positifs pour 448 millions. En 2020, le résultat opérationnel était en perte de 821 millions. Hors effets stocks et autres éléments d’ajustement, le résultat opérationnel ajusté du groupe spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers est un gain de 184 millions d'euros (contre une perte de 221 millions en 2020).

Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 15,3 milliards d'euros et les ventes de produits raffinés s'élèvent à 24,5 millions de m3, en hausse respectivement de 47,1 % et de 5,7 % par rapport à 2020.

Cette hausse s'explique par une reprise de la demande sur le second semestre, mais surtout par le fort rebond du prix du pétrole brut.

Cette année, le conseil a décidé de reconstituer des réserves et de proposer à l'assemblée générale de ne pas verser de dividende pour l'exercice 2021.

" 2021 est une année sous le signe de la reprise. Au-delà de l'effet très positif sur le résultat net de la revalorisation des stocks, notre réponse efficace à la pandémie, l'engagement des équipes, notre discipline en matière d'investissements et les efforts importants de réduction de nos coûts structurels nous ont permis de tirer parti du rebond du marché. Par ailleurs, le groupe Esso S.A.F. est pleinement engagé sur le chemin de la décarbonation de ses procédés industriels avec l'annonce d'études sur l'approvisionnement en hydrogène renouvelable et le captage et stockage de CO2 pour la raffinerie de Gravenchon ", a commenté Charles Amyot, PDG d'Esso.

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.