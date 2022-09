EssilorLuxxotica: profite de plusieurs analyses positives information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 17:21

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 3% profitant de plusieurs analyses positives.



Stifel maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 205E sur le titre EssilorLuxxotica.



' Dans cet environnement difficile, nous continuons à considérer EssilorLuxottica comme un havre de paix relativement sûr, grâce à son matériel de prescription solide (75% des ventes) et à ses moteurs d'auto-assistance tels que la chaîne d'approvisionnement et l'intégration de GrandVision ', souligne Stifel



Depuis la dernière journée analyste organisée il y a trois ans, Stifel note que la gouvernance de l'entreprise s'est améliorée et l'acquisition de GrandVision, annoncée au cours de l'été 2019, a été finalisée.



Néanmoins, ' la direction d'EssilorLuxottica n'a toujours pas fourni de feuille de route claire ', estime Stifel qui doute que la direction quantifie précisément toutes les synergies en cours et potentielles ' dans une année où les incertitudes macro et géopolitiques sont fortes '.



Mais l'analyste espère ' une plus grande granularité dans la compréhension des principaux défis et opportunités de l'entreprise '.



Oddo maintient également sa recommandation Surperformance sur le titre EssilorLuxottica avec un objectif de cours à 183 E.



' Nous n'avons pas d'inquiétude majeure à ce stade sur le groupe et son plan de marche ', souligne l'analyste pour qui le groupe sort ' plutôt renforcé de la séquence COVID avec une organisation stabilisée, une trajectoire récente plutôt probante et des objectifs clairs pour la période 2021- 2026. '



Oddo relève deux sources de différentiation et de surperformance : ' développer de nouvelles offres et se développer plus vite en Asie et en Amérique latine. '



Il reste, souligne l'analyste, plusieurs interrogations que doivent lever la journée analystes du mercredi 14 septembre : ' Le saut visé au niveau de la profitabilité du groupe est d'ampleur et c'est probablement le domaine où le plus de détails sont attendus. '



Néanmoins, la trajectoire pour le moyen terme apparaît, pour Oddo, favorable avec une croissance annuelle moyenne de l'EBIT ajusté comprise entre 7% et 10%.



Au final termine l'analyste, le cas d'investissement ' paraît demeurer d'autant plus attractif que le titre traite avec une décote moyenne de près de 15% sur une base combinée PE et VE/EBIT vis à vis des pairs consommation/croissance séculaire cotés à Paris (luxe/spiritueux /cosmétiques) '.