Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica vise une hausse de 3% à 5% de son CA en 2020 Reuters • 06/03/2020 à 07:17









PARIS, 6 mars (Reuters) - * ESSILORLUXOTICA : CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES À TAUX DE CHANGE CONSTANTS DE 4,4 % EN 2019 * ESSILORLUXOTTICA - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ DE 2,8 MILLIARDS D'EUROS EN 2019 * ESSILORLUXOTTICA - IMPACT DE 185 MILLIONS D'EUROS D'UNE FRAUDE FINANCIÈRE DÉCOUVERTE AU SEIN D'UNE USINE D'ESSILOR INTERNATIONAL EN THAÏLANDE * ESSILORLUXOTTICA - L'ÉPIDÉMIE ACTUELLE DE CORONAVIRUS IMPACTE NÉGATIVEMENT L'ACTIVITÉ DU GROUPE EN GRANDE CHINE * ESSILORLUXOTTICA CONFIRME QUE LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUIT SON COURS, LA NOMINATION EFFECTIVE EST PRÉVUE D'ICI LA FIN 2020 * ESSILORLUXOTTICA VISE UNE HAUSSE DE 3% À 5% DE SON CA EN 2020 À TAUX DE CHANGES CONSTANTS * ESSILORLUXOTTICA S 'ATTEND ACTUELLEMENT À CE QUE LA CROISSANCE DE SON CA AU S1 SOIT INFÉRIEURE À CELLE DE L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE ET SOIT SUIVIE D'UNE REPRISE AU SECOND SEMESTRE (Bureau de Paris)

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris 0.00%