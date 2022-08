Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: une pause dans la hausse vers les 169E information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - Plus forte baisse du SBF120 ce matin, EssilorLuxottica reprend son souffle dans sa dynamique haussière suivie depuis son rebond vigoureux du 17 juin, dynamique qui pourrait le conduire à un retracement du double sommet des 169E des 29 mars et 22 avril dernier.





Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -1.63%