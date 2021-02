Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : une liste de 12 candidats pour le conseil Cercle Finance • 25/02/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica a annoncé mercredi qu'il prévoyait de présenter 12 candidats pour la composition de son futur conseil d'administration, dont une majorité d'administrateurs indépendants. La liste comprend notamment le nom de Leonardo Del Vecchio, l'actuel président du conseil, ainsi que les membres de trois grandes familles d'entrepreneurs, dont Nathalie von Siemens, une descendante du fondateur de Siemens. Le fabricant de lunettes précise en outre que les mandats des administrateurs représentant ses salariés, Delphine Zablocki et Léonel Pereira Ascencao, ne seront pas renouvelables après leur arrivée à échéance au mois de septembre. Toutes ces nominations seront soumises au vote de ses actionnaires lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -0.91%