EssilorLuxottica : transfert des obligations Luxottica

(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce que l'assemblée générale des porteurs d'obligations a approuvé le transfert à EssilorLuxottica des obligations émises par Luxottica, en 2014, à échéance du 10 février 2024, au taux de 2,625%, pour un montant total de 500 millions d'euros. Elle a aussi approuvé la mainlevée des obligations des garants au titre des obligations et certaines autres modifications des termes et conditions des obligations, telles que présentées au sein d'un 'consent solicitation memorandum', en date du 24 octobre dernier.

Valeurs associées ESSILORLUXOTT Euronext Paris 0.00%