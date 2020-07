Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica tout juste bénéficiaire au S1 avec les confinements Reuters • 31/07/2020 à 07:36









31 juillet (Reuters) - EssilorLuxottica ESLX.PA a vu son bénéfice quasiment réduit à néant au premier semestre en raison des confinements mis en place pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus à travers le monde et le géant franco-italien de l'optique et des lunettes juge la situation encore trop incertaine pour définir de nouveaux objectifs annuels. Confronté aux fermetures de magasins sur l'ensemble de ses marchés en milieu de semestre, EssilorLuxottica a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation de 126 millions d'euros au cours des six premiers mois de l'année contre 1,5 milliard un an plus tôt. Le résultat net a été tout juste positif, de 7 millions, en chute de 99,9% à changes constants. Le chiffre d'affaires a pour sa part reculé de 29% à 6,23 milliards d'euros. Le groupe dit cependant avoir observé une reprise à partir du mois de mai avec la réouverture des magasins. (Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -0.61%