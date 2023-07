Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica: titre un recul, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 17:11









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica cède un peu plus de 1% à Paris alors qu'UBS a annoncé ce matin rester neutre sur la valeur tout en abaissant son objectif de cours à 187 E (au lieu de 195 E).



L'analyste estime que l'inflation devrait entraîner une pause dans l'expansion des marges au premier semestre.



' Nous pensons que les attentes modérées du marché pour le premier semestre sont susceptibles de limiter le risque de baisse. Toutefois, une plus grande visibilité est nécessaire pour que les actions recommencent à performer ' indique UBS.



'Les résultats du premier trimestre ont surpris à la hausse, en particulier en Amérique du Nord, mais nous n'extrapolons pas encore les tendances sur le reste de l'année', rajoute UBS dans le résumé de sa note.







Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -1.22%