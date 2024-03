Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client EssilorLuxottica: serait aussi en négociation avec Marcolin information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica aurait débuté des discussions avec le lunetier Marcolin qui appartient à PAI Partners selon le Financial Times. D'autres groupes seraient également en discussion comme Kering, Safilo et le groupe Marchon selon le FT.



' Le prix demandé ferait toutefois l'objet d'un désaccord entre Marcolin et ses interlocuteurs ' souligne Invest Securities dans sa note du jour.



' Marcolin est un lunetier italien créé en 1961 qui produit notamment des lunettes pour les marques Tom Ford, Tod's et Zegna ' rajoute Invest Securities.





