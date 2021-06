Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : sentence favorable du tribunal arbitral Cercle Finance • 22/06/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica indique que le tribunal arbitral a jugé qu'il a le choix de mettre fin à l'acquisition de GrandVision en raison des violations significatives de ce dernier à ses obligations envers le géant franco-italien de l'optique. Après cette sentence favorable rendue dans le cadre des procédures engagées par HAL et GrandVision, EssilorLuxottica déclare 'étudier actuellement ses options dans le cadre de cette transaction' et qu'il 'communiquera en temps voulu la suite à y donner'.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -0.25%