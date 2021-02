Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : ricoche sous 140E Cercle Finance • 17/02/2021 à 18:06









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica ricoche sous 140E et perd plus de 2,2% vers 137E alors que Stifel a abaissé son conseil sur le titre, passant de 'achat' à 'conserver', avec un nouvel objectif de cours de 142 euros (contre 132 euros précédemment). C'est un coup d'arrête à la hausse mais pas une remise en cause de la tendance haussière : le dernier 'swing' entre 117 et 131E validait un objectif de 145E qui pourrait être atteint d'ici ce 19 février (séance des '3 sorcières').

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris -2.18%