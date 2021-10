Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : révision en hausse des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Revendiquant de solides performances au troisième trimestre, EssilorLuxottica revoit à la hausse ses prévisions pour 2021, visant désormais une croissance de 5 à 9% du chiffre d'affaires par rapport à 2019 à taux de change constants (et non plus de 'environ 5%'). De même, le géant franco-italien de l'optique prévoit une progression pouvant aller jusqu'à 100 points de base de sa marge opérationnelle ajustée en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2019 à taux de change constants (contre 'supérieure à 2019' précédemment). À données comparables, le chiffre d'affaires s'élève à 5,46 milliards d'euros au troisième trimestre et à 15,92 milliards sur les neuf premiers mois de 2021, respectivement en hausse de 9,3% et de 6,2% à taux de change constants par rapport aux mêmes périodes de 2019.

Valeurs associées ESSILORLUXOTTICA Euronext Paris +1.35%