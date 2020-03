Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EssilorLuxottica : retrait des perspectives 2020 Cercle Finance • 27/03/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - EssilorLuxottica annonce le retrait de ses perspectives pour 2020 au vu de l'épidémie de Covid-19, et s'attend, 'au cours du deuxième trimestre, à ce que le chiffre d'affaires poursuive son ralentissement, avec un impact significatif sur la rentabilité'. Le groupe et ses deux filiales opérationnelles mettent en oeuvre des mesures correctives visant à contrôler les coûts et la trésorerie, dont la suspension d'investissements non essentiels et l'ajustement des capacités de production globales à la demande actuelle. A ce jour, Essilor a temporairement fermé tous ses sites industriels en France, tandis que les usines de Luxottica ont temporairement suspendu leur activité en Italie et d'autres lieux moins déterminants, tandis qu'elles sont revenues à leurs niveaux normaux en Chine.

